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Факти / Відео / Україна

У Чернівцях лікарі роблять розтини просто неба і працюють у саморобних захисних костюмах

На Черкащині за минулу добу додався один хворий  на коронавірус. Троє пацієнтів померли. Усі вони мали супутні патології. Загалом, інфікування підтверджено у 343 випадках.

На Харківщині у психіатричній лікарні, що у селі Стрілеча, на Covid-19 занедужало ще троє пацієнтів – відтак у медзакладі нині два десятки з позитивними тестами.

Напередодні широкого розголосу набув матеріал Associated Press, де журналісти показали, як лікарі у Чернівцях працюють у саморобних захисних костюмах, а розтин тіл проводять просто неба.

Медики змушені проводити розтин надворі, щоб не допустити стоку у міську каналізацію. Відео із моргу Чернівців вже стало скандальним.

На Миколаївщині за добу додалося двоє недужих. Тепер їх в регіоні 225. В обласному центрі інфекційних хвороб, де під час епідемії лікується більшість хворих, протестували медиків. Жодного з Covid не виявили.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві зростає кількість тяжкохворих на Covid-19 – Кличко.

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