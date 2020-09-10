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У Чернівцях жінка викликала поліцію через домашнє завдання сина

У Чернівцях місцева жителька викликала поліцейських, аби ті допомогли зробити домашнє завдання її дитині.

Жінка пояснила патрульним, коли ті приїхали на виклик, що не може зрозуміти значення слів суп і зупа у завданні. Саме тому вона звернулася до поліції і поскаржилися на автора підручника з української мови.

Інспектори розтлумачили значення слів, а також пояснили, в яких випадках потрібно телефонувати за номером 102.

А у Маріуполі жінка-водій вирішила з’їсти штраф, який їй виписали поліцейські за те, що вона їхала не пристебнута.

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