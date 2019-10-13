У Чорне море увійшов есмінець ВМС США Портер

У Чорне море увійшов есмінець військово-морських сил США Портер. Як повідомили у прес-службі оперативного флоту ВМС США – це плановий візит есмінця, він має на меті продемонструвати відданість свободі судноплавства і підтримку союзників у Чорноморському регіоні.

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Есмінець Портер має на озброєнні 90 ракетних пускових установок, які можуть бути укомплектовані зенітними і протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами Томагавк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome увійшов у Чорне море.

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