Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

У Чорне море увійшов есмінець ВМС США Портер

У Чорне море увійшов есмінець військово-морських сил США Портер. Як повідомили у прес-службі оперативного флоту ВМС США – це плановий візит есмінця, він має на меті продемонструвати відданість свободі судноплавства і підтримку союзників у Чорноморському регіоні.

Читайте: У Чорне море увійшов британський корабель-розвідник

Есмінець Портер має на озброєнні 90 ракетних пускових установок, які можуть бути укомплектовані зенітними і протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами Томагавк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome увійшов у Чорне море.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росія перетворює бурові установки в Криму на військові об’єкти – Чорноморнафтогаз
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
США стурбовані ситуацією у Чорному морі і Криму – Болтон
Прибутковий бізнес: як в Україні виробляють і продають рапанів
Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги
Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги
Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися
У Чорне море увійшов есмінець Військово-морських сил США

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка