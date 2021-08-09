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Максим Зайченко |

У Чорногорії спалахнула масштабна лісова пожежа: підозрюють підпал

Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорногорії. Вогонь швидко поширився і погрожував столиці країни Подгориці. Гасінню заважав сильний вітер.

Мер столиці заявив, що причиною загоряння став підпал.

Тривають пожежі й у Греції, які спалахнули на початку серпня. Дим видно навіть з космосу. Всього в країні три потужних осередків займання.

Вже евакуйовано тисячі людей, зокрема, з курортного острова Евбея. Спочатку людей зібрали в селищі Пефкі, а потім вивезли поромом.

Люди скаржаться, що їм довелося самостійно добиратися до пунктів збору. За твердженнями місцевих, інформації дали мінімум і пожежників не було в багатьох населених пунктах. Пожежники поки не можуть приборкати полум’я, оскільки заважає спека до +45 і сильні вітри.

Нагадаємо, напередодні з військового аеродрому в Києві для допомоги Греції вилетіли 100 українських пожежників

Для допомоги грецьким колегам були залучені пожежники ДСНС з 10 областей України. Влада Греції для боротьби з вогнем залучила півтисячі пожежників, десятки вертольотів і літаків.

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