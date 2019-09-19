У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів, які прагнуть вивести країну з НАТО

У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів.

Чоловіки влаштували протест під будівлею прокуратури у місті Подгориця. Це двоє членів партії Справжня Чорногорія. Активістів затримали за порушення громадського порядку.

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Ця проросійська партія діє в країні лише рік, і виступає за вихід Чорногорії з НАТО, відновлення відносин з Росією і скасування санкцій проти Москви.

Нагадаємо, Тейлор назвав проблему, яка заважає вступу України і Грузії в НАТО.

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