У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів, які прагнуть вивести країну з НАТО
У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів.
Чоловіки влаштували протест під будівлею прокуратури у місті Подгориця. Це двоє членів партії Справжня Чорногорія. Активістів затримали за порушення громадського порядку.
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Ця проросійська партія діє в країні лише рік, і виступає за вихід Чорногорії з НАТО, відновлення відносин з Росією і скасування санкцій проти Москви.
Нагадаємо, Тейлор назвав проблему, яка заважає вступу України і Грузії в НАТО.
2019-09-19
Теги: НАТО, опозиція, Росія, ЧорногоріяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.