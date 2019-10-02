У Чорткові відкрили безкоштовний реабілітаційний центр для особливих дітей

Потрібний людям, але не владі – на Тернопільщині в Чорткові вже кілька років діє реабілітаційний центр для особливих дітей. Їх сюди доправляють з усієї області та інших районів. Побудували й облаштували Дім милосердя благодійники, допомагає греко-католицька церква. Навчати реабілітації дітей туди приїздять спеціалісти з Італії та США. Водночас, закладу бракує грошей, які районна та обласна влада виділяти не поспішають.

Федір, який у півтора роки не міг поворушити ні головою, ні рукою, став першим постійним мешканцем дитячого центру у Чорткові. Нині тут як у рукавичці – живе понад 30 дітей різного віку, яких вдома не можуть доглядати рідні.

Ще чотири роки тому на цьому місці було занедбане приміщення тренажерного залу. Коли його віддали під реабілітаційний центр, італійські, німецькі та австрійські добродійники дали гроші на перебудову чотириповерхового будинку під потреби дітей.

Решту батьки зробили своїми руками. Нині найбільша потреба – встановити ліфт.

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Картки – один із способів спілкування з аутистами. Тут є діти з порушенням психіки та координації руху. Щодня до інклюзивного центру привозять ще до 50 діток. Для усіх заняття безкоштовні.

Від результатів реабілітації у Чорткові рідня діток у захваті.

В Домі милосердя понад півсотні працівників, більшість волонтери. Потреби його чималі – щомісяця 450 тис. грн. Це лише на зарплату, комунпослуги, харчування. А годують тут дітей чотири рази на день.

Три роки, відколи діє центр, директор звертається по допомогу. Цього року її почули вперше, на потреби Дому милосердя з міського бюджету виділили понад 700 тис. грн, грошей вистачить на два місяці роботи. Ні район, ні область прохань не почули – сучасний реабілітаційний центр чиновникам не потрібен.

До слова, А=апарати УЗД, тепловізори, ехокардіографи: Інститут серця у Києві отримав благодійну допомогу.

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