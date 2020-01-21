Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

У Давосі російські “сантехніки” готували замах на особистого ворога Путіна

Спецслужби Швейцарії працюють у посиленому режимі. І недарма – вони вже встигли запобігти замахові росіян на Вільяма Браудера.

Його називають особистим ворогом Путіна. Браудер – засновник і генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital. У вбивстві юриста фонду – Юрія Магнітського – звинувачують Кремль. І саме Браудер добився, щоб американські законодавці підтримали антиросійські санкції, відомі тепер як Акт Магнітського.

У Давосі затримали двох російських оперативників, які видавали себе за сантехніків. Коли їх розсекретили, шпигуни показали дипломатичні паспорти та покинули Швейцарію. Про це повідомила одна зі швейцарських газет, а потім розповів журналісту інформагентства й сам Браудер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Давосі відкривається ювілейний Всесвітній економічний форум.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вони хочуть влади: Трамп засудив “пророків загибелі Землі” у Давосі
Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням
Ви не хочете говорити, але я не перестану! Тунберґ виступила у Давосі
В Давосі відкривається ювілейний Всесвітній економічний форум
Трамп: США – номер один у Всесвіті
Депутати поїдуть на форум у Давосі за свій рахунок – Разумков
На економічний форум у Давосі поїдуть понад 20 українських нардепів
Зеленський проведе Національну інвестраду в Українському домі у Давосі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка