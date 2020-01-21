У Давосі російські “сантехніки” готували замах на особистого ворога Путіна

Спецслужби Швейцарії працюють у посиленому режимі. І недарма – вони вже встигли запобігти замахові росіян на Вільяма Браудера.

Його називають особистим ворогом Путіна. Браудер – засновник і генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital. У вбивстві юриста фонду – Юрія Магнітського – звинувачують Кремль. І саме Браудер добився, щоб американські законодавці підтримали антиросійські санкції, відомі тепер як Акт Магнітського.

У Давосі затримали двох російських оперативників, які видавали себе за сантехніків. Коли їх розсекретили, шпигуни показали дипломатичні паспорти та покинули Швейцарію. Про це повідомила одна зі швейцарських газет, а потім розповів журналісту інформагентства й сам Браудер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Давосі відкривається ювілейний Всесвітній економічний форум.

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