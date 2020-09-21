У День миру США закликали РФ деокупувати Крим і звільнити ув’язнених

Сполучені Штати закликають Росію деокупувати Крим, відступити з Донбасу та припинити агресію проти нашої держави. З таким закликом до Кремля у Міжнародний день Миру звернулась тимчасова повірена у справах США в Україні – Крістіна Квін. Вона наголосила – Росія повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув’язнила.

Поки Росія не припинити конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, на який заслуговують.

Станом на вересень 2020 року Європейський суд з прав людини розглядає п’ять міжнародних позовів України проти Росії. Про це йдеться в офіційній статистиці представництва.

В процесі розгляду ЄСПЛ наразі перебуває чотири із п’яти справ.

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