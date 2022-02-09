У Держспецзв’язку показали, як готуються на випадок воєнного стану

У підрозділах Держспецзв’язку Фактам ICTV показали, як готуються на випадок запровадження в країні воєнного стану і як забезпечують секретні перемовини вищому керівництву країни.

Держспецзв’язок – надсекретна структура, єдина в Україні, яка знає, як забезпечити таємний зв’язок між верховним Головнокомандувачем і командуванням армії, а також як унеможливити перехоплення стратегічних наказів ворогом.

Підрозділи Держспецзв’язку розташовані по всій країні. У Харкові знаходиться територіальний вузол, який у 2014-му першим висунувся в зону проведення антитерористичної операції для забезпечення урядового зв’язку.

У сюжеті відпрацювання сигналу тривоги в територіальному вузлі Держспецзв’язку України – особовий склад вирушає на спецзавдання. В колоні – автомобілі з секретним обладнанням. Треба розгорнути вузол зв’язку в польових умовах до появи бойових підрозділів.

У кадрі можна побачити апаратну, з якої президент може зателефонувати в будь-яку точку світу. Зв’язок захищений криптографічно і технічно, перехопити розмову неможливо.

– За допомогою цього обладнання ми можемо побудувати цифрові радіорелейні, супутникові та оптоволоконні лінії зв’язку, протяженністю декілька десятків кілометрів, – говорить Олег Ахтямов, начальник групи вузлів звʼязку 2-го Територіального вузла урядового звʼязку Держспецзвʼязку.

Крім того, у Держспецзвʼязку можуть забезпечити і відеозв’язок.

– Одним натиском кнопки звідси можна легко додзвонитися до прем’єра Великої Британії, у Білий дім і на передову, – зазначається у сюжеті.

У випадку оголошення воєнного стану всі підрозділи Держспецзв’язку здатні за кілька годин розгорнути мережу по всій країні.

– Наразі у нас сучасна техніка, яка розроблена вже в незалежній Україні, а не в радянські часи, і тому ворог не має ніяких шансів прослухати інформацію, яка передається засобами спеціального зв’язку, – зазначив Олександр Чуваєв, начальник 2-го Територіального вузла урядового звʼязку Держспецзвʼязку.

Варто зазначити, що у квітні 2014-го першими вирушили на передову саме харківські зв’язківці. Тоді це була єдина військова частина Держспецзв’язку, сформована на сході країни.

За словами Петра Баранова, тоді за дві з половиною години розгорнули вузол в Ізюмі, а під час найзапекліших боїв спецтелефон не змовкав.

Точну кількість вузлів зв’язку, які нині знаходяться в зоні проведення ООС, їхнє розташування і завдання військові тримають у секреті. Якщо раптом один із пунктів буде знищено, координація відбуватиметься з іншого і зв’язок не перерветься.

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