У Дніпрі інклюзивний театр адаптує дітей до соціального життя

Унікальний інклюзивний театр у Дніпрі вже не може вмістити усіх охочих займатись. Там дійсно роблять велику справу – дітей адаптують до активного соціального життя, розвивають таланти та лідерські здібності. Вихованці закладу – лауреати багатьох фестивалів.

Крім гри на сцені, яка допомагає розкрити актора емоційно, тут підлітків вчать співати, вдосконалюють вимову, багато працюють над пластикою тіла.

Дивіться: Чого навчають у школі для підлітків з комплексним порушенням розвитку

Живе спілкування та соціалізація – це ще один важливий плюс від роботи такого театру. Одночасно на сцені може займатись до 30 акторів.

Творче середовище та комплексний підхід роблять свою справу – підлітки стають впевненішими. Прогрес видно вже за кілька місяців.

Попри карантин, охочих займатись у такому театрі, вистачає. Тут малокомплектні групи, і щоб відвідувати заняття – достатньо лише бажання дитини. Навчання безкоштовне, батьки оплачують лише оренду приміщення.

Вже незабаром театр переїде у нову будівлю. Та обмежуватись лише виставами тут не збираються, бо театр стане центром інклюзивної творчості. Дітей навчатимуть хореографії, образотворчому мистецтву, музиці та хенд-мейду.

Тренування для дітей з особливостями розвитку

В Києві провели тренування для дітей з особливостями розвитку на майданчику Гімназії А+. Захід проходив в межах соціальних проектів Так, я можу і Давай, грай!

Напередодні матчу проти Десни подію відвідав захисник ФК Шахтар, гравець національної збірної України Сергій Кривцов. Він провів тренування з футболу для дітей, вручив подарунки, сфотографувався з усіма охочими й роздав автографи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.