У Дніпрі інклюзивний театр адаптує дітей до соціального життя
Унікальний інклюзивний театр у Дніпрі вже не може вмістити усіх охочих займатись. Там дійсно роблять велику справу – дітей адаптують до активного соціального життя, розвивають таланти та лідерські здібності. Вихованці закладу – лауреати багатьох фестивалів.
Крім гри на сцені, яка допомагає розкрити актора емоційно, тут підлітків вчать співати, вдосконалюють вимову, багато працюють над пластикою тіла.
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Живе спілкування та соціалізація – це ще один важливий плюс від роботи такого театру. Одночасно на сцені може займатись до 30 акторів.
Творче середовище та комплексний підхід роблять свою справу – підлітки стають впевненішими. Прогрес видно вже за кілька місяців.
Попри карантин, охочих займатись у такому театрі, вистачає. Тут малокомплектні групи, і щоб відвідувати заняття – достатньо лише бажання дитини. Навчання безкоштовне, батьки оплачують лише оренду приміщення.
Вже незабаром театр переїде у нову будівлю. Та обмежуватись лише виставами тут не збираються, бо театр стане центром інклюзивної творчості. Дітей навчатимуть хореографії, образотворчому мистецтву, музиці та хенд-мейду.
Тренування для дітей з особливостями розвитку
В Києві провели тренування для дітей з особливостями розвитку на майданчику Гімназії А+. Захід проходив в межах соціальних проектів Так, я можу і Давай, грай!
Напередодні матчу проти Десни подію відвідав захисник ФК Шахтар, гравець національної збірної України Сергій Кривцов. Він провів тренування з футболу для дітей, вручив подарунки, сфотографувався з усіма охочими й роздав автографи.