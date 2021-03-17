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У Дніпрі підірвали відділення Ощадбанку

Потужний вибух пролунав уночі у середмісті Дніпра. Рвонуло на проспекті Олександра Поля поряд із відділенням Ощадбанку.

Невідомий пристрій здетонував на вході до приміщення.

Вибухова хвиля повибивала шибки, пошкоджені стеля та стіни. І зловмисники забрали з банкомата гроші.

Скільки саме – в поліції не розголошують. Правоохоронці встановлюють всі обставини та розшукують причетних до вибуху осіб.

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Вибух на вулиці у Боярці

16 березня на одній із вулиць міста Боярка стався вибух, внаслідок якого утворилася воронка. Попередньо – постраждалих немає.

Водночас внаслідок вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.

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