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У Дніпрі планують очистити місто від стихійної торгівлі

У Дніпрі почали активно брати під контроль стихійну торгівлю. Сотні протоколів та тисячі гривень штрафу – саме це чекає на горе-продавців, які заполонили вулиці.

Продають все що тільки можна із саморобних прилавків. Про санітарію під час пандемії коронавірусу тут взагалі мови немає.

Тому щоденно інспектори перевіряють райони міста та фіксують десятки порушень. Спершу попереджають, а в разі повторного порушення складають адмінпротокол разом з поліцією.

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Перше порушення 340 гривень, повторне до 1 340 грн. Але рішення про штраф приймає адміністративна комісія при міській раді.

Системна боротьба з нелегальною торгівлею в Дніпрі триває вже другий рік. За цей час від вуличних продавців звільнили центральні райони міста, на черзі – спальні та віддалені.

Лише з початку року інспектори склали понад 800 протоколів. У планах повністю очистити місто від стихійної торгівлі.

Також з першого вересня діти підуть до школи. Тож, батьки зараз активно готуються та шукають форму, взуття, шкільне приладдя, книжки. В Україні відкриваються шкільні ярмарки.

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