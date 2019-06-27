У Дніпрі поблизу Канівської ГЕС масовий мор риби

На Черкащині масовий мор риби.

Дніпро поблизу Канівської ГЕС вкрито мертвими тушками і всюди нестримний сморід. У середу на водосховищі працювала комісія екологів і рибоохоронного патруля, щоб з’ясувати причини лиха.

Обстежили 11 кілометрів водного плеса до Київської області. За ніч частину мертвої риби знесла течія, багато опустилося на дно, вранці місцеві прибирали її з берега та закопували.

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За попередніми даними, збитки оцінюють у 250 тис. грн. Комісія встановила, що мертву рибу принесло течією з Київщини.

Рівень кисню прилади показали навіть вищий за норму. Тож від чого загинула риба за кілька днів розкажуть результати лабораторних досліджень.

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