Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

У Дніпрі поблизу Канівської ГЕС масовий мор риби

На Черкащині масовий мор риби.

Дніпро поблизу Канівської ГЕС вкрито мертвими тушками і всюди нестримний сморід. У середу на водосховищі працювала комісія екологів і рибоохоронного патруля, щоб з’ясувати причини лиха.

Обстежили 11 кілометрів водного плеса до Київської області. За ніч частину мертвої риби знесла течія, багато опустилося на дно, вранці місцеві прибирали її з берега та закопували.

Читайте: У Тростянці люди перекрили дороги до спиртозаводу через сморід

За попередніми даними, збитки оцінюють у 250 тис. грн. Комісія встановила, що мертву рибу принесло течією з Київщини.

Рівень кисню прилади показали навіть вищий за норму. Тож від чого загинула риба за кілька днів розкажуть результати лабораторних досліджень.

До слова, зелене море в Одесі: чим небезпечне і коли можна купатися.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Помер зірка Надприродного і Зачарованих Біллі Драго
У США помер зірка серіалу Альф Макс Райт
У Москві помер актор і режисер з України Валерій Харченко
У Польщі жінка вивезла до лісу непритомного українця та покинула помирати
Овод і Людина-невидимка: найвідоміші ролі Андрія Харитонова
Причина смерті Андрія Харитонова
Помер актор з Овода Андрій Харитонов
Не повернувся додому: у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка