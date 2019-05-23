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Факти / Відео / Україна

У Дніпрі викрили нелегального провайдера, що транслював канали StarLightMedia

У Дніпрі правоохоронці провели масштабну операцію проти провайдера, який незаконно ретранслював телеканали – таким чином порушував права інтелектуальної власності. Мережа працювала чи не по всьому місту, а це тисячі абонентів. Збитків для усього ринку на мільйони гривень.

– Провайдер отримував грошові кошти та не передавав гроші виробнику контенту. Тобто, грубо кажучи, магазин отримував гроші за булочки, але сім’ї, яка виробляла ці булочки, гроші не надходили, – зазначив комерційний директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia Микола Фаєнгольд.

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Провайдер ретранслював телепродукцію двох медіа груп: StarLightMedia та 1+1, але не платив, заборгувавши величезні суми. Через це група StarLightMedia торік розірвала з ним контракт. Однак компанія і далі передавала сигнал, наживаючись на чужій праці. Адже кожна телепрограма – це величезні витрати на зйомки та підготовку до ефіру.

– У нас досить багато різних способів боротьби з піратством, практично всі їх ми використовуємо, але бувають такі випадки, коли власник компанії не дуже готовий співпрацювати, тоді у нас залишається вже останній шанс – подача заяви до кіберполіції, – зазначив керівник Центру моніторингу контенту дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia Дмитро Левін.

Обшуки пройшли одразу в кількох місцях, правоохоронці вилучили техніку та документацію. Фігурантам справи готуються повідомити про підозру.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як StarLight Media бореться з піратством.

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