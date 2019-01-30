У Дніпрі з гранатомета обстріляли авто з кримінальним авторитетом
У Дніпрі з ручного протитанкового гранатомета напередодні увечері обстріляли позашляховик Toyota Land Cruiser.
Водій і пасажир не постраждали. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Унаслідок вибуху пошкоджено колесо автомобіля. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею – замах на вбивство. Триває слідство. За інформацією місцевої поліції, в авто перебував кримінальний авторитет на прізвисько Каха.
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До слова, у Дніпрі на перетині вулиць з-під землі забив фонтан.
2019-01-30
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