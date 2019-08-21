У Дніпрі затримали водія Jaguar, який протягнув патрульного по асфальту
Протягнув патрульного по асфальту за своєю автівкою і втік. У Дніпрі напередодні вночі поліцейські зупинили водія Jaguar за порушення правил дорожнього руху.
Під час розмови чоловік раптово рушив з місця. Патрульний в цей момент тримався за двері легковика, він дістав численні забої.
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Зловмисник намагався втекти, але його впіймали, відкрите кримінальне провадження. 37-річного водія можуть ув’язнити до трьох років.
Нагадаємо, у Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт.
2019-08-21
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