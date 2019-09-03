У ДТП загинув український кобзар Василь Жданкін

У ДТП загинув легендарний український кобзар Василь Жданкін.

Трагедія сталась напередодні ввечері на Тернопільщині. Бард повертався додому на скутері і його насмерть збила автівка.

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Василь Жданкін – популярний на весь світ кобзар і бандурист, відомий своїм унікальним голосом. Восени 1989 року на фінальному концерті фестивалю Червона Рута, де виборов гран-прі, він вперше публічно виконав гімн Ще не вмерла Україна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2.

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