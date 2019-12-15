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У Франції профспілки пригрозили масовими протестами на різдвяні свята

Французькі профспілки пригрозили масовими протестами на різдвяні свята. Акції проти пенсійної реформи тривають 11 день поспіль. Уряд на поступки не йде.

Прем’єр запевнив, що збільшення пенсійного віку до 64 років відбудеться не раніше 2027. А запровадження єдиної універсальної системи зробить виплати прозорими й допоможе подолати дефіцит пенсійного бюджету.

Та це не переконало працівників. Акції продовжили. На залізниці курсує лише один із чотирьох швидкісних потягів. Більшість ліній метро Парижа повністю закриті.

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Місцеві штурмують автобуси на зупинках. Та, попри незручності, більшість французів підтримує протести. Уже цього вівторка профспілки оголосили загальнонаціональний страйк.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції почався масштабний страйк, учасники якого розбили вікна в декількох будівлях і вступали в сутички з поліцейськими.

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