У Голосіївському парку стартували Apres Ski-вечірки

Активно відпочити, катаючись на лижах чи сноубордах, а як стемніє – розважитись. Таку традицію гірськолижних курортів запровадила у Голосіївському парку торгівельна марка Петровская слобода.

Столичні діджеї, запальна музика і звичайно, атмосфера безперервного свята панують на вечірці Apres Ski.

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Таким відпочинком  задоволені і дорослі, і діти. І такі вечірки будуть радувати киян до кінця зими.

До слова, Факти ICTV розповідали про ідеальний відпочинок.

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