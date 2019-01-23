У Голосіївському парку стартували Apres Ski-вечірки
Активно відпочити, катаючись на лижах чи сноубордах, а як стемніє – розважитись. Таку традицію гірськолижних курортів запровадила у Голосіївському парку торгівельна марка Петровская слобода.
Столичні діджеї, запальна музика і звичайно, атмосфера безперервного свята панують на вечірці Apres Ski.
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Таким відпочинком задоволені і дорослі, і діти. І такі вечірки будуть радувати киян до кінця зими.
До слова, Факти ICTV розповідали про ідеальний відпочинок.
2019-01-23
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