У Голубівці по житлових будинках летять ворожі міни та снаряди
Не вщухають обстріли на передовій – 14 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь. Поранено двох армійців.
У місті Голубівка просто по житлових будинках летять міни та снаряди.
Сльози, біль і розпач місцевих транслюють усі сепаратистські телеканали. Російське телебачення, цитуючи бойовиків, стверджує, що окуповану Голубівку начебто обстріляли українські військові.
Докладніше – у сюжеті Володимира Михайлова.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог стріляє з озброєння часів Сталіна.
2020-01-15
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