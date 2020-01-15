У Голубівці по житлових будинках летять ворожі міни та снаряди

Не вщухають обстріли на передовій – 14 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь. Поранено двох армійців.

У місті Голубівка просто по житлових будинках летять міни та снаряди.

Сльози, біль і розпач місцевих транслюють усі сепаратистські телеканали. Російське телебачення, цитуючи бойовиків, стверджує, що окуповану Голубівку начебто обстріляли українські військові.

Докладніше – у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог стріляє з озброєння часів Сталіна.

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