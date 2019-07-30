У Гонконзі нова хвиля протестів – причини

У Гонконзі нова хвиля протестів. Сотні людей прийшли до поліцейської станції, де тримають затриманих мітингарів.

На відео видно, як протестувальники оточили правоохоронця, і він заряджає рушницю і направляє її на людей.

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Лише після цього мітингарі відходять. Нагадаємо, уже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Люди проти закону, який дозволяє видавати правопорушників за запитом китайської влади.

За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Влада поки призупинила розгляд законопроекту.

До слова, у Гонконзі відмовилися від розгляду законопроекту про екстрадицію, через який почалися протести.

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