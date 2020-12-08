У горщиках чи зрубані на лісовій плантації: яку ялинку на Новий рік обрати

В Україні стартує сезон купівлі новорічних ялинок. Дехто надає перевагу живим новорічним красуням, комусь більше до вподоби штучні.

А от в селі Гаразджі Волинської області для покупців готують ялинки в горщиках із закритою кореневою системою, які стають дедалі популярнішими.

Їхня перевага у тому, що після свят дерева не викидають, а висаджують на подвір’ї навіть взимку. Вони тут є різної висоти та на будь-який гаманець.

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Зрубана на лісовій плантації ялинка – традиційний і дешевший варіант. У Волинській області таких новорічних ділянок майже 300 га.

Попит мають і сосни, адже стоять значно дешевше, ніж ялини. Ціни у лісових господарствах на зрубані деревця стартують від сотні гривень, залежно від висоти. Та це набагато дешевше, ніж красти дерева у лісі, за що можна отримати штраф.

Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Ціни на новорічні ялинки можна переглянути у нашому матеріалі.