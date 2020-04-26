У гуртожитку Запоріжжя спалах коронавірусу: будівлю закрили і відключили гарячу воду

Спалах коронавірусу у запорізькому гуртожитку. Напередодні в однієї жінки там випадково виявили Covid-19. Кинулися робити тести її сусідам – знайшли ще у півтора десятка недужих. Усіх – госпіталізували. Тих, хто контактував із хворими – відправили в лікарню на обсервацію.

Гуртожиток зачинили на карантин. Ні вийти, ні зайти туди не можна. Мешканці не знають що робити, інформації – обмаль. А тут ще й комунальні негаразди додалися. Докладніше – у сюжеті Андрія Почтєва.

До слова, Факти ICTV розповідали про коронавірус в гуртожитку Вишневого.

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