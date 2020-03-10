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У Харкові чоловік і жінка побили медиків, які приїхали на виклик

У Харкові п’яні побили лікаря й фельдшера екстреної допомоги. Доки їх товариш лежав непритомний, чоловік та жінка гамселили медиків, бо їм здалося, що ті вкрали їхній телефон. Випадки нападів на лікарів швидкої трапляються досить часто і можливості захиститися від них у лікарів фактично немає.

Медики викликали поліцію і додатково дві карети швидкої, одну для них, а другу для непритомного пацієнта, який через розбірки у власній квартирі так і не зміг отримати допомогу. Обох постраждалих відправили до обласної лікарні – у фельдшера й лікаря струс мозку, останнього навіть лишили на стаціонарі. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, у Харкові затримали двох раніше судимих місцевих чоловіків, які жорстоко вбили 25-річну жінку, щоб заволодіти її майном.

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