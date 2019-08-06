У Харкові дільничний побив онкохворого пенсіонера – той заступився за жінку-інваліда

Замість захистити – дільничний побив пенсіонера.

У Харкові жінка-інвалід попросила поступитися місцем у трамваї молодого чоловіка, а у відповідь почула нецензурну лайку. За дружину заступився чоловік, а у відповідь отримав в обличчя. Але коли з’ясувалося, що цей молодик їхній дільничний інспектор, в районі розгорівся справжній скандал.

Того дня 68-річний Сергій Слинько з дружиною поверталися додому з онко-диспансеру, обоє там на обліку, чоловік місяць тому переніс операцію.

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Усе сталося неподалік їхнього дому. Трамвай був переповнений, на місці з позначкою для інвалідів сидів молодий чоловік, жінка попросила поступитися місцем, у відповідь отримала матюки.

Зчинилася бійка, але чоловіків швидко розняли, але пізніше молодик вдарив власною головою у лоба пенсіонерові. Трамвай зупинився, кривдник втік.

Пенсіонера після інциденту забрала швидка, у нейрохірургії він провів чотири дні, йому наклали шви.

23-річний Вадим дільничним працює 2 роки. Від роботи, як запевнили у райвідділі, його тимчасово відсторонили.

Постраждалий пенсіонер написав заяву до Слобідського райвідділі поліції, саме тут працює його кривдник. Справу порушили за статтею легкі тілесні ушкодження. Але вести її буде вже ДБР, сам дільничний так само написав зустрічну заяву.

Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса двоє людей загинули.

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