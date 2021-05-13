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На Харківщині до річки понад 10 років зливають нечистоти з виправної колонії

У Харкові жителі кількох сіл пікетували пенітенціарну службу з вимогою припинити зливати в річку нечистоти. 

Протягом десяти років Темнівська виправна колонія скидає в річку Уди десятки тисяч кубів нечистот – це каналізація і відходи виробництва з подрібненим пластиком, але ні влада, ні правоохоронні органи не можуть або не хочуть нічого з цим зробити.

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 Місцеві мешканці кажуть, що у річці вже не можна ні купатися, ні рибалити.

Активіст Олександр Богданіс стверджує, що це справжня екологічна біда, адже крім каналізації, колонія скидає в річку подрібнений пластик – відходи виробництва.

До пікетувальників ніхто з пенітенціаріїв так і не вийшов, а колонія продовжує скидати в річку нечистоти, адже там зламався очисний колектор багато років тому.

У пенітенціарній службі пояснюють – колектор розташований за межами колонії, тож і ремонтувати його має громада.

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Ні місцева громада, ні комунальники, на чиєму балансі колектор, ремонтувати його за свої гроші не хочуть. 

Це дорого, а користується ним лише колонія. Намагалися передати їм на утримання, щоб самі обслуговували очисну систему, але тюремники відмовляються, запевняє керівник комунального підприємства. 

Поліція та прокуратура відкрили два кримінальні провадження – через забруднення річки колонією, а також розкрадання грошей посадовцями селищної ради під час ремонту колектора.

Однак жодної підозри правоохоронці досі не оголосили.

Забруднені річки – проблема для всієї України. У лютому 2021 року у Дніпрі, Дністрі та Дону знайшли десятки забрудників, зокрема пестициди, ліки, а також важкі метали.

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