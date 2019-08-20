У Харкові дві доби шукають зебру, що втекла з екопарку

У Харкові дві доби шукають зебру. Жеребець втік з екопарку, коли його переводили з одного вольєру до іншого.

Слідами тварини йдуть два десятки працівників екопарку.

Вирахувати втікача намагаються з квадрокоптера або за допомогою тепловізора. Одного разу це майже вдалося, але вночі у зебр загострюється слух, і жеребець знову втік.

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Смугастий кінь на прізвисько Джуманджи разом із самицею прожив у звіринці лише кілька місяців. Чому втік – не зрозуміло.

До слова, у США пасажир літака з Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сіті виявився єдиним на борту.

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