У Харкові мерія витратила 28 млн грн із бюджету на вуличне освітлення

За два роки Харків перетворився на американський Лас-Вегас. Проспекти і вулиці прикрасили світодіодними дротами. За задумом мерії, це мало б зробити нічні вулиці світлішими. Та насправді вздовж проспектів і так багато ліхтарів, а така ілюмінація якщо і світить, то у вікна містян.

Така забаганка обійшлася Харкову у 28 млн грн. Місто не відмовилося від прикрас ні у війну, ні в коронавірусну пандемію. Крім того у планах і далі прикрашати вулиці світодіодами. Правоохоронці припускають, що мерії вигідні такі роботи. На початку травня силовики навідалися в мерію з обшуками, оскільки у прокуратурі заявили, що були завищені ціни на обладнанні і вартості робіт.

Фігуранти справи – топ-чиновники мерії та підрядники. У міській раді виправдовуються, що гроші не крали, хотіли тільки, щоб було красиво. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

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