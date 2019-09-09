У Харкові переселенці вийшли на пікет: бояться, що зимуватимуть на вулиці

У Харкові переселенці з окупованих територій влаштували пікет у модульному містечку. Угода з комунальниками на проживання у будиночках закінчилася у серпні і її не продовжили. Люди бояться, що зимувати доведеться на вулиці.

До того ж, під виглядом перевірок електрики і проведення дезінфекції, керівництво містечка вимагає переселятися в менш облаштовані інші кімнати. При цьому, чиновники категоричні – термін експлуатації обжитих кімнат закінчився ще два роки тому, бути в них – небезпечно. Говорити про дозвіл можна лише після перевірок пожежників і санстанції. Ці перевірки мають розпочатися відсьогодні, та щоб провести технічне обстеження житла – приміщення чомусь треба звільнити.

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Куди податися – гадки не мають, адже гуртожиток у Дергачах ще не готовий до експлуатації, а в інтернат приймають також далеко не всіх. У департаменті соціального захисту харківської міськради запевнили – людей виганяти силою поки не будуть, керівництво модульного містечка не відкидає, що людям дозволять перезимувати тут востаннє.

З 260 жителів містечка – 90% пільговики. Лише 4 родини з усіх знайшли собі окреме житло, а один чоловік зголосився мешкати в інтернаті. Решта – вранці влаштували у модульному містечку пікет з вимогою продовжити угоду на проживання у містечку хоча б до весни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як гранти допомагають переселенцям відновити бізнес.

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