У Харкові після демаршу медиків диспансеру, Covid-19 лікуватимуть волонтери

Після демаршу лікарів харківського облдиспансеру радіозахисту шукати медиків довелося по всьому регіону. Хворі на коронавірус лишилися фактично один на один з недугою.

Після сутичок під диспансером, коли чорнобильці не пускали швидкі з недужими на Covid-19, в реанімаціях не лишилося жодного анестезіолога. Злякалися та звільнилися навіть ті, хто до цього дав згоду медсестри, санітарки.

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Як і в 2014 році вся надія на добровольців – волонтери кинули клич в соцмережах і такої реакції не очікували навіть вони. На допомогу зголосилися прийти ті, хто роками не працював за фахом або ж інтерни вишів.

Чорнобильці, яких тут лікували, і медики диспансеру заявили, що це їхня лікарня, і відмовилися працювати. Місцеві мешканці не пропускали швидкі з пацієнтами на територію лікарні, поліцейські спробували їх відтіснити, сталися сутички.

Внаслідок сутичок з мітингувальниками постраждали двоє поліцейських. У одного з них закрита черепно-мозкова травму та струс головного мозку, у іншого – забій гомілки. Обох госпіталізовано.

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