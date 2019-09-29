У Харкові сотні людей протестували проти видавання Росії винних у теракті 2015 року

Покарати, а потім обмінювати – з такою вимогою на майдані Героїв Небесної сотні у Харкові зібралися кілька сотень людей.

Небайдужі хочуть, аби винні у теракті біля Палацу Спорту були покарані. За даними слідства у лютому 2015 року на замовлення російської ФСБ Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов задіяли вибухівку під час мирної ходи.

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Тоді загинули 4 людини, серед яких школяр Данило Дідик, ще 9 були поранені. Обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, понад 4 роки суд не може винести вирок.

Нині з’явилася інформація про те, що їх готують на обмін. Адвокат обвинувачених підтвердив, що троє даних осіб дійсно є в обмінних списках.

21 жовтня суд може відпустити їх із СІЗО і вони виїдуть до Росії. Громадські та політичні діячі, родичі загиблих та потерпілі у тому теракті вийшли на попереджувальну акцію.

Активісти вимагають від президента не обмінювати злочинців. Активісти наполягають, що вироком Україна має показати своє ставлення до терористів, і лише після цього говорити про обмін.

Нагадаємо, у Харкові після Маршу рівності відбулися сутички, у яких постраждали двоє поліцейський. 17 осіб були затримані правоохоронцями.

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