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У Харкові судять поліцейську, яка збила чоловіка на пішохідному переході

У Жовтневому суді Харкова почали судити 43-річну співробітницю поліції, яка понад рік тому збила на пішохідному переході чоловіка. За кілька днів постраждалий помер у лікарні.

Чи вважає себе винною, водійка говорити не хоче. Відмовився говорити і її адвокат. Родичі загиблого впевнені, що винна в аварії не планувала сидіти за ґратами.

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Загиблий – 65-річний Анатолій Чумак. Того злощасного 8 березня він якраз йшов до квіткової крамниці по подарунок для дружини.

Адвокат підозрюваної заявив, що ДТП – випадковість, водійка знепритомніла. Та родичі постраждалого розшукали відео, яке стало першим доказом у справі. На ньому видно, як пішохід рухається на зелений, а після зіткнення водійка одразу вийшла з машини.

В офіційних повідомленнях поліції жінка була безробітною, потерпілі ж встановили, що це – Людмила Головіна, яка є керівником одного з відділів управління поліції області. І саме її зв’язки допомагають замести сліди.

Тепер, коли родичі загиблого зібрали всі докази і самі розшукали навіть свідків, у прокуратурі кажуть, що сумнівів у винуватості водійки немає, їй загрожує в’язниця.

У Харкові після сімейної сварки чоловік викинув дружину з другого поверху житлового будинку. Жінки, які сиділи біля під’їзду одразу ж кинулись допомагати жертві домашнього насилля, але душогубець і не думав вгамовуватися – він вийшов на балкон і почав кричати на людей.

Після падіння 31-річна Тетяна була ще при тямі і попросила сусідів подбати про її 14-річну доньку. Після пекельних сімейних розбірок, квартира тепер схожа на поле битви. Речі розкидані, зірвані штори, деякі меблі розкидані по квартирі.

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