У Харкові ветеран АТО три роки добивається права на безкоштовний проїзд

У Харкові ветеран АТО вже три роки намагається добитися законного права на безкоштовний проїзд.

Щоразу касир автовокзалу пропонує йому заплатити за квиток додому, а це 150 гривень, бо перевізник на весь автобус дозволив продати лише один пільговий квиток. Пройшов кілька судів і врешті звернувся до Європейського суду з прав людини, бо в Україні втомився шукати правди.

Андрій написав заяву до поліції з вимогою розібратися з працівниками автостанції. Це приниження, каже, безкоштовний проїзд заслужив ціною власного здоров`я.

Але неочікуване рішення найвищої інстанції – Верховного суду – здивувало. Автостанція ні при чому, ветеран АТО має судитися з перевізниками.

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Перевізників в Україні тисячі, кажуть юристи, а передбачене законом покарання сміхотворне – 136 гривень.

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