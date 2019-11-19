У Харкові від поранень помер командир 128-ї ОМБР Коростельов

У харківському шпиталі помер командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов.

Минулої середи офіцер підірвався на вибухівці на Донеччині під Волновахою під час обходу позицій. Йому відірвало ноги.

Майже тиждень лікарі боролися за життя військового. Інформацію про смерть командира Фактам ICTV підтвердили в прес-службі Міноборони.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, зокрема так звану сіру зону.

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