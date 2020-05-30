У Харкові викрили трьох перевертнів у погонах: правоохоронці приховали тяжкі злочини

У Харкові протягом травня прокуратура викрила трьох поліцейських, які не розслідували резонансні злочини, а навпаки – самі стали причетними до криміналу. Мова йде про два гучних вбивства, в обох випадках викрити перевертнів у погонах допомогла випадковість.

У лютому двоє нелюдів за телефон убили молоду жінку. Тіло сховали в колекторі і спалили. Правоохоронці швидко вийшли на вбивць. Під час допиту підозрювані розкрили ще одну страшну таємницю – сім років тому вбили ще одну людину.

Про вбивство семирічної давнини слідчий знав, оскільки мав висновок судово-медичної експертизи, що смерть була насильницькою. Але той вбивцю не шукав, справу закрив, а у висновку написав, що чоловік помер природньо. Прокурор припускає, що поліцейський хотів позбутися так званого глухаря – нерозкритого злочину, який псує статистику МВС.

А майже рік тому Україну сколихнуло ще одне вбивство – 17-річний хлопець, аби помститися за образу, вбив жінку, ще й хизувався цим перед друзями. Поліція за добу знайшла тіло, вийшла на вбивцю, але батькам жертви повідомили про це лише за два тижні, весь цей час ті відчайдушно шукали доньку.

Правоохоронці хотіли перекласти злочин на іншого хлопця та фальсифікували докази – про це каже мати убитої дівчини. Бо батько зловмисника начебто щедро винагородив поліцейських, запевняє жінка. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков записав відеозвернення у зв’язку зі стріляниною у Броварах, яка сталася вранці 29 травня.

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