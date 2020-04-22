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У Харкові зібрали шолом від Covid-19 для лікарів, прототип якого коштує $1 тис.

Захистити лікарів від коронавірусу та допомогти їм у боротьбі з недугою. Нині це одна з головних проблем, якою переймаються українські волонтери. Постачають до лікарень одяг і маски, забезпечують їжею та медикаментами. А ще розробляють власний захист від вірусів.

Так харківські інженери представили спеціальний захисний шолом. На виробництві такий коштує понад тисячу доларів. Аналог в десять разів дешевший, а деталі можна купити у звичайному будівельному магазині.

Заряду акумуляторів вистачає на 8-12 годин безперервної роботи. Шолом не герметичний, але це не впливає на захист, запевняють розробники.

Після всіх узгоджень докладний проект виготовлення шолому викладуть в інтернет на некомерційній платформі Yak. Today, щоб виготовляти їх могли всі українські волонтери.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні почали використовувати маски для дайвінгу для порятунку хворих на Covid-19.

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