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У Хмельницькому люди скаржаться на платні ПЛР-тести, які мають бути безкоштовними

Хворих з пневмонією та високою температурою відправляють лікуватись додому. Безліч скарг на роботу сімейних лікарів оприлюднюють у Хмельницькому.

Люди особисто скаржились міністру охорони здоров’я на надзвичайно високі ціни, які беруть за аналізи, невчасно надану допомогу і головне, платні ПЛР-тести тоді, як сімейний лікар миттєво має надіслати бригаду, аби людині з підозрою на Covid зробили безкоштовне тестування.

В Ольги Нижник чоловік уже тиждень із пневмонією та високою температурою на самолікуванні. Сімейний лікар відправив хворого додому. І за увесь цей час йому не зробили навіть тесту на Covid.

Невчасно проведені тести – це грубе порушення протоколу лікування з боку сімейних лікарів, попереджає  міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він інспектує область щодо надання екстреної медичної допомоги та лікування ковідних хворих. І з пацієнтів, які занедужали на Covid -19, жоден медзаклад не повинен брати і копійки на лікування – бо держава повністю сплачує всі витрати.

Про порушення протоколу лікування міністр закликає повідомляти на гарячу лінію (0 800 505 201 ), як і про недоплати медикам. Та обіцяє з черговою хвилею реформування системи охорони здоров’я всі будуть отримувати більше. Зокрема, працівники екстреної та невідкладної допомоги.

Статистика коронавірусу на 2 жовтня

Станом на 2 жовтня в Україні зафіксували 217 661 випадок коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 4 633 осіб. Це новий антирекорд у країні.

За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 4 261 жертву коронавірусу.

Водночас 2 193 людини одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 96 591 людина.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 116 809 осіб, що на 2 372 більше, ніж днем раніше.

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