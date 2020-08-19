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У Хмельницькому під новобудовою провалився ґрунт. Людей евакуювали

Надзвичайна ситуація у Хмельницькому. Під новою багатоповерхівкою обвалився ґрунт, провалля утворилося близько 4.00.

Тріщини пішли до фундаменту висотки. На щастя, ніхто не постраждав, людей евакуювали. Спеціальна комісія зараз з’ясовує причини.

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Ймовірно зсув ґрунту спровокував котлован, який вирили під будівництво чергового будинку. У новобудові мешкають 150 людей.

Зсув ґрунту у Коблевому

Поблизу курорту Коблеве обвалився берег, постраждалих немає. Зсув ґрунту охопив понад 500 метрів узбережжя.

На плато багато тріщин, тож загроза руйнування підбирається до дороги між селами Морське і Коблеве. Ділянка розташована у безлюдній місцини, за кілометр від пансіонатів і баз відпочинку.

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