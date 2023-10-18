Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
У ІРАНА буде ЯДЕРНА ЗБРОЯ? | ГЕРОЇЧНА робота медиків НА ПЕРЕДОВІЙ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Обстріл Запоріжжя;
– Ракетна атака на Дніпропетровщину;
– Удар по Херсонщині;
– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;
– Ракетна програма Ірану;
– Зведення Генштабу;
– Робота медиків 30 ОМБр;
– Де в Україні є проблеми з енергопостачанням;
– Програма Енергодім.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:30 (18.10.2023).
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