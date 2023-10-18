У ІРАНА буде ЯДЕРНА ЗБРОЯ? | ГЕРОЇЧНА робота медиків НА ПЕРЕДОВІЙ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Обстріл Запоріжжя;

– Ракетна атака на Дніпропетровщину;

– Удар по Херсонщині;

– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;

– Ракетна програма Ірану;

– Зведення Генштабу;

– Робота медиків 30 ОМБр;

– Де в Україні є проблеми з енергопостачанням;

– Програма Енергодім.

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