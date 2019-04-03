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У кафе, ресторанах і аеропорту: де у Львові є дефібрилятори і карта

Вчасно надати допомогу – в Україні почали активно просувати питання збільшення кількості дефібриляторів. А саме, щоб ці апарати були не лише у спеціалізованих закладах, а чим більше, тим краще – в аптеках, станціях метро, вокзалах, аеропортах і навіть у ресторанах. Адже в Україні, від зупинки серця щорічно помирає 70 тис. людей, а часовий проміжок порятунку лише 10 хвилин. Тож часто, швидка не встигає рятувати хворих.

І маємо досвід Львова – там навіть склали спеціальну карту, знаходження цих апаратів, аби швидше надавати допомогу.

Дефібрилятор мальтійська служба безкоштовно передала у Львівську міську раду два місяці тому.

Керівник муніципальної варти Львівської міськради запевняє, що дефібрилятор охороні дали лише на зберігання, а користуватись – не навчили. Більше того зауважив, що охоронці самі можуть вирішувати давати пристрій чи ні.

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Інструктор із  медичної допомоги запевняє – скористатись дефібрилятором може будь-хто. Адже пристрій сам диктує що треба робити. Пристрій сам аналізує серцевий ритм.

Для людей які поруч, дефібрилятор може бути небезпечним лише  в момент розряду. Тому перед натисненням кнопки розряду слід переконатись, що до потерпілого ніхто не торкається. Утім дефібрилятор – це лише допоміжне обладнання. Людині із раптовою зупинкою кровообігу після застосування пристрою обов’язково потрібно зробити серцево-легеневу реанімацію.

Мар’ян Зубик склав карту де у Львові  є дефібрилятори, аж чотири в аеропорту. Є  на вокзалі, у приватних медзакладах, торгових центрах, ресторанах, і офісах. Загалом у місті нарахували 15 локацій. Знайти мапу можна на Facebook сторінці Вільний доступ до дефібриляторів. Чоловік каже – у Європі дефібриляторів значно більше.

До слова, хвороби серця і рак. Чому варто відмовитися від бутербродів.

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