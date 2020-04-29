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Факти / Відео / Україна

У Каховці хвора на Covid-19 жінка інфікувала ціле підприємство

На Херсонщині спалах коронавірусу у Каховці, 22 нові випадки за добу. Всі інфіковані – працівники одного підприємства, що контактували з хворою жінкою. Стан людей задовільний, вони на самоізоляції, а місто закрите для немісцевих.

Тим часом обласна влада заявила, що в регіоні відновлять роботу продовольчих ринків за умови дотримання усіх санітарних вимог. На Закарпатті інфіковані семеро працівників облдержадміністрації. Нині тестують контактних осіб. Будівлю дезінфікували, прийом громадян призупинили. Чиновникам рекомендовано проводити наради в режимі селекторного зв’язку. А у місті Іршава захворів працівник супермаркету. Магазин на дезінфекції, а працівників тестують. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

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