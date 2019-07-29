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У Каліфорнії чоловік розстріляв людей на фестивалі їжі: трьох вбито, 14 поранено

У Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину на фестивалі їжі. За даними місцевої влади, три людини вбито, ще 14 постраждали. Трагедія сталася у місті Гілрой.

За словами очевидців, стрілець – чоловік приблизно 20 років, він відкрив вогонь по одному з наметів на фестивалі. Про долю зловмисника і про його мотиви поки не повідомляють.

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На ситуацію вже відреагував Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він повідомив, що уважно стежить за розслідуванням.

Очевидці згадують, що чули декілька черг з автоматичної зброї. Спочатку учасники фестивалю сприйняли постріли за феєрверк, та згодом почалася паніка.

Нагадаємо, вночі 25 липня в Оболонському районі Києва бійка переросла у стрілянину.

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