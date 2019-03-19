У Каліфорнії розробили черепицю, яка поглинає брудне повітря

Чи може дах допомогти вільніше дихати? Американці кажуть так. В Каліфорнії розробили черепицю, яка поглинає брудне повітря. Таке покриття коштує на тисячу доларів дорожче, але автомобільні вихлопи перетворить у росплавлену сіль, яку змиє дощ. У забрудненому Лос-Анджелесі готові переплатити за власне ж здоров’я.

Післяобідній рух автівок, одні затори, у гарячому повітрі – отруйні хмари смогу. І попри те, що свідомі американці масово пересідають на електромобілі, а якщо їдуть на звичайній машині, то використовують очищувачі бензину. Та й взагалі намагаються зменшити кількість подорожей на авто, все одно повітря в Лос-Анджелесі найбрудніше у США. Черепиця для даху – екологічний порятунок.

Вона має спеціальний верхній шар, який буквально з’їдає смог. Покриття називають фотокаталітичним. Коли гранули будуть на даху, то під дією сонця почнуть абсорбувати вихлопи газу, розщеплювати їх і перетворять бруд в іони солі.

А далі цей прошарок змиє дощ. Для саду такий сольовий мікс – корисне добриво. Розумну ідею одразу підхопив американець Джеймс. Каже, що два дні роботи на даху – це дрібниці. А от для повітря Лос-Анджелеса суттєва користь.

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Чисте повітря зменшить ризик серцево-судинних захворювань та астми. Що більше таких дахів – то менше брудного повітря.

Дах над головою – не лише порятунок від опадів, тепер ще й екологічно корисна конструкція. І свідомі американці обирають здорові легені та чисті міста, а не дешевий дах та комфортний рух автівкою.

До слова, вертикальні сади і хмарочоси: чим унікальна архітектура Мілану.

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