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Максим Зайченко |

У Канаді вигоріло майже все місто через аномальну спеку

Канадське містечко Літтон майже повністю вигоріло через лісові пожежі. У регіоні аномальна спека.

Температура сягала майже 50-ти градусів протягом декількох днів. Вогонь стрімко поширився і знищив більшість будівель. Також пошкоджена гідроелектростанція. Мер міста оголосив евакуацію.

Жителі виїжджали крізь задимлені дороги. Відомо, що двоє людей загинули, ще кілька зникли безвісти. Всього жертвами спеки в Канаді стали вже 486 осіб.

Лісові пожежі також охопили північну Каліфорнію. Пожежники поки не можуть приборкати вогонь. Згоріло вже понад десяток будинків. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

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