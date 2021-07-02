У Канаді вигоріло майже все місто через аномальну спеку
Канадське містечко Літтон майже повністю вигоріло через лісові пожежі. У регіоні аномальна спека.
Температура сягала майже 50-ти градусів протягом декількох днів. Вогонь стрімко поширився і знищив більшість будівель. Також пошкоджена гідроелектростанція. Мер міста оголосив евакуацію.
Жителі виїжджали крізь задимлені дороги. Відомо, що двоє людей загинули, ще кілька зникли безвісти. Всього жертвами спеки в Канаді стали вже 486 осіб.
Лісові пожежі також охопили північну Каліфорнію. Пожежники поки не можуть приборкати вогонь. Згоріло вже понад десяток будинків. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки.
2021-07-02
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