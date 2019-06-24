У Казахстані горить і вибухає склад боєприпасів – евакуюють ціле місто

Потужна пожежа на військовому арсеналі в Казахстані. Очевидці розміщують відео в Інтернеті. Інцидент стався неподалік міста Арись.

Його жителів евакуюють до сусіднього Шимкента – через вогонь на складі боєприпасів почалися вибухи.

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Повідомлень про постраждалих поки не надходило. На місці працюють 30 пожежників із п’ятьма одиницями спеціальної техніки. Причину займання встановлять слідчі.

До слова, вибух у Києві: у поліції назвали ймовірну причину.

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