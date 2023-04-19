Директор департаменту муніципальної безпеки Києва Роман Ткачук розповів про ситуацію із підтопленням столиці.

Впродовж тижня Дніпро в столиці тримається на позначці 93,5 м (за Балтійською системою).

– При підвищенні Дніпра до 94,17 метра почнеться критичне підтоплення деяких територій. Це, приблизно, ми маємо 50-60 см запасу. За інформацією Укргідрометцентру, пік водопілля ми матимемо 22 квітня, після чого рівень Дніпра почне спадати, – наголосив Роман Ткачук.

Зараз рятувальники провели навчання, щоб підготуватися до можливого підтоплення. Усі сили готові до реагування на надзвичайну ситуацію.

Очільник департаменту наголосив, що для житлової інфраструктури, яка знаходиться не в зоні можливого підтоплення, ніякої загрози немає.

Щодо ситуації на сьогодні, то ніякої загрози критичній інфраструктурі також немає.

Якщо рівень води в Дніпрі підійметься до 96 метрів, або вище, то такі об’єкти як Бортницька станція аерації заздалегідь отримають вказівки готуватися і проводити інженерні роботи, щоб не допустити підтоплення.

Нагадаємо, що у Києві 18 квітня не зафіксували аварійних підтоплень через паводок на Дніпрі.

Фото: КМВА

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