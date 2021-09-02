У Кремлі погрожують контрзаходами через зближення України з НАТО

Намір США продовжити надання військової допомоги Україні вже прокоментували в Росії.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що це нібито може стати причиною для непередбачуваних дій української сторони на Донбасі. І викликати ескалацію конфлікту.

Різко відреагували в Кремлі й на євроатлантичні прагнення України. Пєсков пригрозив, що наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів змусить Москву піти на “контрзаходи”, щоб гарантувати безпеку своїх громадян.

– Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність ухвалення якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування у ситуації та на 100% забезпечити безпеку наших кордонів, – сказав він.

Нагадаємо, 1 вересня відбулася зустріч президентів України та США протягом двох годин в Овальному кабінеті Білого дому.

За підсумками зустрічі глава держави повідомив, що США підтримують вступ України в НАТО, проте про конкретні терміни поки що не йдеться.

Тим часом американська преса повідомила, що Зеленський розчарований нерішучістю західних союзників схвалити пропозицію приєднатися до Альянсу, що дало б більший захист від Росії.

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