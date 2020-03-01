У Кропивницькому 19 школярів відправили на карантин – вони були в Італії

У Кропивницькому на дистанційне навчання відправили учнів семи шкіл.

19 дітей нещодавно повернулися з міжнародних змагань в Італії, де вже більше тисячі заражених коронавірусом. Тому школярів і вирішили ізолювати.

Що думають про це батьки і коли діти зможуть повернутися до навчання у школах – дивіться у сюжеті Лілії Кочерги.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна готується зустрічати коронавірус.

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