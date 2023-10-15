У Курську прогриміли вибухи | ЦАХАЛ вдарив по Лівану | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
– Два авіаудари за ранок: наслідки атаки на Херсонщину
– Гатять по Україні саме вночі: Гуменюк розповіла про тактику ворога
– Загарбники вдарили керованою авіабомбою по Ізюмському району Харківщини: є загиблі
– Нікопольці не спали: як минула ніч на Дніпропетровщині
– Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
– З Донеччини вдалося евакуювати 524 дитини: скільки ще перебуває на окупованій території
– Циркулярне будівництво: будматеріали від зруйнованих будівель роздають людям
– У Курську гриміли вибухи: що відомо
– Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала ударів по цілях у Лівані
– З Ізраїлю евакуювали 207 українців: скільки ще чекають на допомогу
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