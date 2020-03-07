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У Китаї одужали 55 тис. хворих на коронавірус, підприємства відновлюють роботу

У Китаї після спалаху коронавірусу підприємства почали відновлювати роботу. Загалом у світі на коронавірус захворіло понад 100 тис. людей, 55 тис. – вже одужали, померло 3,4 тис осіб.

В Європі коронавірус нині в розпалі. В Італії за добу померли 49 людей, а Грузія евакуює звідти своїх громадян і припинила авіасполучення. В Ісландії оголосили надзвичайний стан. У Польщі – чотири нових випадки. Єврокомісія виділяє на боротьбу з коронавірусом ще 40 млн євро.

Тим часом науковці повідомили про зміни в симптомах захворювання. У тих, хто занедужав пізніше, вони проявляються не так явно і не так швидко. Головними ознаками є кашель, нудота, діарея і тяжкість у грудях.

Науковці припускають, що коронавірус може змінитися і перетворитися на вірус, схожий на грип. А ВООЗ повідомила, що навряд чи коронавірус припинить поширення влітку.

Нагадаємо, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск розкритикував гостру реакцію на поширення нового коронавірусу.

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